Источник: «Реал» хочет заменить Крооса на Погба

По данным источника, мадридский «Реал» планирует расстаться с Тони Кроосом, а на его место подписать Поля Погба.

Положение 32-летнего немецкого полузащитника в «Реале» казалось непререкаемым до недавних пор, однако отношения между клубом и игроком испортились из-за игрового спада Крооса.

Согласно утверждением El Nacional, боссы «сливочных» готовы отпустить давнего лидера команды и пригласить на его место Поля Погба. Француз будет доступен летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершается в июне. Кроме того, по сведениям издания, «Реал» всё ещё считает другого полузащитника – Орельена Чуамени – одной из главных трансферных целей.

Контракт Тони Крооса с «Реалом» рассчитан до 2023 года. Немец защищает цвета мадридцев с 2014 года, отыграв за это время 358 матчей в составе команды.