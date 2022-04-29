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Источник: «Реал» хочет заменить Крооса на Погба

29 Апреля 2022 • 02:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.48 4.40 6.80
30.04 17:15

По данным источника, мадридский «Реал» планирует расстаться с Тони Кроосом, а на его место подписать Поля Погба.

Положение 32-летнего немецкого полузащитника в «Реале» казалось непререкаемым до недавних пор, однако отношения между клубом и игроком испортились из-за игрового спада Крооса.

Согласно утверждением El Nacional, боссы «сливочных» готовы отпустить давнего лидера команды и пригласить на его место Поля Погба. Француз будет доступен летом в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершается в июне. Кроме того, по сведениям издания, «Реал» всё ещё считает другого полузащитника – Орельена Чуамени – одной из главных трансферных целей.

Контракт Тони Крооса с «Реалом» рассчитан до 2023 года. Немец защищает цвета мадридцев с 2014 года, отыграв за это время 358 матчей в составе команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Тони Кроос Поль Погба Орельен Чуамени
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