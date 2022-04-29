Анчелотти: «Я буду говорить о титуле только тогда, когда всё закончится»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналистов о возможной победе в чемпионате Испании. Напомним, для того, чтобы отпраздновать чемпионство в Ла Лиге «сливочные» должны набрать хотя бы одно очко в завтрашнем поединке против «Эспаньола».

«Я очень счастлив, потому что получил полную поддержку от руководства и футболистов. Я супер титулованный, как и многие итальянские тренеры. Я буду говорить о чемпионстве только тогда, когда всё закончится», – сказал Анчелотти на своей пресс-конференции.

Завтра Карло Анчелотти может стать первым тренером в истории, которому удалось выиграть каждый из топ-5 чемпионатов Европы. Во Франции тренер побеждал с «ПСЖ», в Англии с «Челси», в Италии с «Миланом» и в Германии с «Баварией».