«Реал» пересмотрел положение Себальоса в клубе

Значимость полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса для команды значительно возросла за последние недели.

Ранее считалось, что 25-летний футболист не имеет будущего в клубе и с высокой вероятностью будет продан летом, однако ситуация кардинально изменилась за считанные недели. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти впечатлён игрой Себальоса, поэтому готов предоставлять ему всё больше игровых минут в дальнейшем, сообщает журналист Серхио Сантос.

Заинтересованность в подписании испанского хавбека проявляли миланский «Интер» и «Бетис», но теперь, судя по всему, «Реал» не пожелает отпускать игрока, чей контракт рассчитан до следующего лета.

В нынешней кампании на счету Дани Себальоса 13 выходов на поле и 1 результативная передача. Первую половину сезона футболист пропустил из-за травмы.