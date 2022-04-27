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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» пересмотрел положение Себальоса в клубе

27 Апреля 2022 • 22:27 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.48 4.20 7.20
30.04 17:15

Значимость полузащитника мадридского «Реала» Дани Себальоса для команды значительно возросла за последние недели.

Ранее считалось, что 25-летний футболист не имеет будущего в клубе и с высокой вероятностью будет продан летом, однако ситуация кардинально изменилась за считанные недели. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти впечатлён игрой Себальоса, поэтому готов предоставлять ему всё больше игровых минут в дальнейшем, сообщает журналист Серхио Сантос.

Заинтересованность в подписании испанского хавбека проявляли миланский «Интер» и «Бетис», но теперь, судя по всему, «Реал» не пожелает отпускать игрока, чей контракт рассчитан до следующего лета.

В нынешней кампании на счету Дани Себальоса 13 выходов на поле и 1 результативная передача. Первую половину сезона футболист пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
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