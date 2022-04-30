Родриго забил «Эспаньолу» и вывел «Реал» вперед

В эти минуты проходит матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на Сантьяго Бернабеу» принимает «Эспаньол».

«Сливочные» владеют преимуществом по ходу первого тайма. В забитый гол игроки «королевского клуба» смогли воплотить свою доминацию на 33-й минуте. Счет открыл бразильский нападающий Родриго после классного паса Марсело.

«Реал» в чемпионате Испании имеет серию из четырех побед подряд. Команда Карло Анчелотти лидирует в Ла Лиге, набрав 78 очков. На втором месте идет «Севилья», которая сыграла 34 матча и набрала 64 очка.

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