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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго забил «Эспаньолу» и вывел «Реал» вперед

30 Апреля 2022 • 18:01 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эспаньол
окончен

В эти минуты проходит матч 34-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на Сантьяго Бернабеу» принимает «Эспаньол».

«Сливочные» владеют преимуществом по ходу первого тайма. В забитый гол игроки «королевского клуба» смогли воплотить свою доминацию на 33-й минуте. Счет открыл бразильский нападающий Родриго после классного паса Марсело.

«Реал» в чемпионате Испании имеет серию из четырех побед подряд. Команда Карло Анчелотти лидирует в Ла Лиге, набрав 78 очков. На втором месте идет «Севилья», которая сыграла 34 матча и набрала 64 очка.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Родриго Ла Лига
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окончен Алавес 2:1 Вильярреал 3.45 3.40 2.15
окончен Реал Мадрид 4:0 Эспаньол 1.45 4.50 7.60
30.04  19:30 Валенсия ... Леванте 1.94 3.70 3.90
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
01.05  17:15 Гранада ... Сельта 2.75 3.25 2.70
01.05  19:30 Райо Вальекано ... Реал Сосьедад 3.00 3.20 2.55
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