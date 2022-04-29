«Реал» в 2023 году хочет купить Риса Джеймса

Защитник «Челси» Рис Джеймс попал в сферу интересов мадридского «Реала». По сообщениям от журналиста Низара Кинселлы, «сливочные» вышли на контакт с футболистом, дав ему понять, что планируют предпринять попытки подписать его в 2023 году.

Несмотря на свою игровую форму с 5 голами и 6 ассистами в чемпионате Англии, Джеймс занимает одно из последних мест в зарплатной ведомости «Челси». Одной из главных задач новых владельцев станет продление контракта с защитником, срок которого истекает в 2025 году.

Напомним, что Джеймс является воспитанником «Челси» и выступает за основную команду лондонского клуба с лета 2019 года.