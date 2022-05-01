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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес: «Мы выиграли Ла Лигу, стремимся к Лиге чемпионов»

01 Мая 2022 • 01:22 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эспаньол
окончен

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал победу клуба в чемпионате Испании.

«Я чувствую то, что чувствуют все «мадридисты» - большое удовлетворение. У нас была цель победить в Ла Лиге и выиграть Лигу чемпионов. Мы выиграли первое и теперь стремимся ко второму», - сказал Перес в интервью Movistar.

На вопрос о переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Перес ответил уклончиво:

«Пока не думал об этом, но когда вы спросили… Это может быть правдой. Посмотрим, когда начнем планировать состав на следующий сезон», - загадочно ответил президент «Реала».

Обыграв в минувшем туре «Эспаньол» со счетом 4:0, «Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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