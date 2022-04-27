Новый агент Асенсио обсудит с «Реалом» продление контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продлить свой контракт с клубом, который истекает в конце сезона 2022/23. Новый агент испанца Жорже Мендеш в следующие несколько дней проведёт переговоры с руководством «сливочных», чтобы выдвинуть свои требования.

Как отмечает итальянский журналист Фабрицио Романо, Асенсио хочет остаться в «Реале», но при этом футболист хочет получить от клуба некоторые гарантии, как в спортивном, так и в финансовом плане.

Доступностью Асенсио уже интересовались некоторые европейские топ-клубы. Среди них числится «Милан», который не против подписать полузащитника летом по сниженной цене.