Анчелотти стал самым возрастным тренером, выигравшим Ла Лигу

Опытный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал самым возрастным тренером, который выигрывал чемпионат Испании.

По информации Opta, 62-летний итальянский специалист выиграл чемпионский титул вместе с мадридским «Реалом» и стал самым возрастным наставником в истории, кому удалось сделать это. Стоит отметить, что Анчелотти удалось выиграть Ла Лигу в возрасте 62 лет и 325 дней.

Напомним, что мадридская команда после крупной победы над «Эспаньолом» со счётом 4:0 обеспечила себе досрочный чемпионский титул в этом сезоне.