Иско перейдёт в «Бетис», где будет зарабатывать по 10 миллионов за сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Иско договорился о контракте с «Бетисом», сообщает AS.

По информации источника, испанец подпишет соглашение с андалусийским клубом по схеме 2+1. Зарплата Иско составит 10 миллионов евро за сезон. Однако окончательный размер денежной суммы будет зависеть от того, попадёт ли «Бетис» в Лигу чемпионов на следующий сезон. Помимо этого, хавбек получит крупный подписной бонус.

Иско выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «королевского клуба» 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Контракт испанского полузащитника с его нынешним клубом истекает летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Испании в 7.5 миллионов евро.