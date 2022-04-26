Себальос может перейти в «Интер»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос следующим летом может пополнить ряды миланского «Интера». Руководство «нерадзурри» осознаёт, что контракт футболиста со «сливочными» истекает летом 2023 года, поэтому в следующее межсезонье испанец будет доступен на рынке по сниженной цене.

Как сообщает Tuttosport, Себальос станет для «Интера» целью номер один на позицию полузащитника в летнее трансферное окно. «Нерадзурри» считают, что испанец может стать долгосрочной заменой Марцело Брозовичу, который находится уже не в самом молодом возрасте.

Отметим, что Себальос ранее изъявил желание вернуться в «Бетис», за который выступал несколько лет назад.