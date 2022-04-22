Чемпион мира в составе сборной Бразилии: «Винисиус – осёл, не умеющий забивать»

Бывший нападающий сборной Бразилии Луизао раскритиковал своего соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал».

«Винисиус – осёл, не умеющий оказывать давление на вратаря и забивать. Ему нужно совершенствоваться в игре головой и завершении атаки. Он хорош как ассистент? Ему нужно продолжать учиться. Ему есть куда расти, особенно это касается игрой левой ногой», – заявил 46-летний Луис Карлос Бомбонато Гоуларт.

Винисиус Жуниор отметился 17 голами и 18 голевыми передачами в 45 матчах за «Реал» в текущем сезоне.

Луизао известен по выступлениям за многочисленные бразильские клубы. В Европе он защищал цвета испанского «Депортиво» и берлинской «Герты». В 2002 году Луизао стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии, за которую в общей сложности сыграл 12 матчей, забив 4 мяча.