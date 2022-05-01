Куртуа потроллил «Барселону» после победы в чемпионате

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после оформления победы в Ла Лиге вспомнил результат последнего Классико. Мадридский клуб тогда уступил на своем поле «Барселоне» со счетом 0:4.

«Некоторые праздновали, как будто они только что выиграли титул. Но мы вернулись. Мы сохранили наше спокойствие, чтобы победить в тяжелой борьбе «Сельту», а затем «Хетафе», который всегда является сложным противником», - сказал голкипер «Реала».

Обыграв «Эспаньол» в субботнем матче, «Реал» официально стал недосягаем для преследователей и в 35-й раз стал чемпионом Испании.