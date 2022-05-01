250 тысяч фанатов «Реала» праздновали чемпионство на площади в Мадриде

Четверть миллиона человек праздновали победу мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

По информации Marca, около 250 тысяч болельщиков праздновали чемпионский титул «королевского клуба» на площади в Мадриде. Толпа в один из моментов начала скандировать «да, мы можем». Это относится к предстоящему ответному полуфинальному поединку в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». В первом матче «Реал» проиграл со счётом 3:4.

Напомним, что после крупной победы над «Эспаньолом» подопечные Карло Анчелотти завоевали досрочный чемпионский титул в Ла Лиге.