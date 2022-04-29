Анчелотти о словах Почеттино, что Мбаппе 100% останется в «ПСЖ»: «Иногда тренеры не говорят правду»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова своего коллеги из «ПСЖ» Маурисио Почеттино, который ранее заявил, что нападающий Киллиан Мбаппе 100% останется во французском клубе на следующий сезон.

«Иногда тренеры не говорят правду», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед домашней игрой чемпионата Испании против «Эспаньола».

Напомним, что у Киллиана Мбаппе этим летом заканчивается контракт с «ПСЖ». Французский клуб предлагает своему нападающему новое соглашение, по которому он может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире.