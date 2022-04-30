Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом»

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит предстоящий поединок национального чемпионата с «Эспаньолом» из-за болей в спине.

По информации Marca, 32-летний валлийский футболист активно тренировался и должен был получить игровое время в матче с «Эспаньолом», но недавно Гарет начал испытывать боли в спине, так что встречу он пропустит. Стоит отметить, что повреждение Бэйла стало большим сюрпризом для тренерского штаба «Реала».

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.