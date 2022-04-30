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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл пропустит матч с «Эспаньолом»

30 Апреля 2022 • 08:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.50 4.40 6.80
Через 8 ч. 9 мин.

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл пропустит предстоящий поединок национального чемпионата с «Эспаньолом» из-за болей в спине.

По информации Marca, 32-летний валлийский футболист активно тренировался и должен был получить игровое время в матче с «Эспаньолом», но недавно Гарет начал испытывать боли в спине, так что встречу он пропустит. Стоит отметить, что повреждение Бэйла стало большим сюрпризом для тренерского штаба «Реала».

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанской лиге пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Гарет Бэйл
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30.04  15:00 Алавес ... Вильярреал 3.60 3.60 2.07
30.04  17:15 Реал Мадрид ... Эспаньол 1.28 6.00 11.00
30.04  19:30 Валенсия ... Леванте 1.94 3.70 3.90
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
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