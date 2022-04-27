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Вице-президент «Бетиса» опроверг информацию о договорённости с Иско

27 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.48 4.20 7.20
30.04 17:15

Вице-президент «Бетиса» Хосе Мигель Лопес Каталан заявил, что у «Бетиса» нет договорённости с полузащитником мадридского «Реала» Иско.

30-летний испанец близок к уходу из «Реала» этим летом в качестве свободного агента. Как ранее заявлялось в прессе, атакующий хавбек уже договорился о контракте с «Бетисом», по которому будет зарабатывать около 10 млн евро в год. По словам вице-президента севильцев, у клуба недостаточно средств, чтобы выплачивать такую зарплату.

«Неправильно говорить о том, что у «Бетиса» есть соглашение с Иско на указанных условиях. Я могу уверенно сказать, что клуб не делал предложений этому игроку. Весь мир знает, что «Бетис» не способен удовлетворить такие запросы, это что-то невозможное», – цитирует слова Каталана Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Иско
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