«Бавария» присматривается к Йовичу

Мюнхенская «Бавария» входит в число клубов Бундеслиги, заинтересованных в покупке нападающего «Реала» Луки Йовича.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» завершается через год, а переговоры о продлении протекают не без труда, что вынуждает мюнхенцев подыскивать варианты потенциальной замены поляка.

Как рассказывалось ранее, в списке интересов «Баварии» находятся нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн и форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле. По данным Tuttomercatoweb, третьей опцией является Лука Йович, от которого в ближайшее время может избавиться мадридский «Реал». 24-летний серб интересен многим ведущим клубам Бундеслиги, включая «Баварию».