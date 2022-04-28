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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» присматривается к Йовичу

28 Апреля 2022 • 23:38 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» входит в число клубов Бундеслиги, заинтересованных в покупке нападающего «Реала» Луки Йовича.

Контракт Роберта Левандовски с «Баварией» завершается через год, а переговоры о продлении протекают не без труда, что вынуждает мюнхенцев подыскивать варианты потенциальной замены поляка.

Как рассказывалось ранее, в списке интересов «Баварии» находятся нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн и форвард амстердамского «Аякса» Себастьян Алле. По данным Tuttomercatoweb, третьей опцией является Лука Йович, от которого в ближайшее время может избавиться мадридский «Реал». 24-летний серб интересен многим ведущим клубам Бундеслиги, включая «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лука Йович
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