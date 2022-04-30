«Бавария» проиграла «Майнцу», «Боруссия» - «Бохуму»

Подошли к концу некоторые матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе триумфатора сезона позволила себе проиграть «Майнцу» (1:3). «Боруссия» провалила старт и концовку матча с «Бохумом», пропустив по два мяча. Между ними был хет-трик Эрлинга Холанна - 3:4.

«Кёльн» устроил разгром «Аугсбургу» (4:1). В самой концовке «Арминия» спасла матч с «Гертой», а «Штуттгарт» - с «Вольфсбургом» (по 1:1).