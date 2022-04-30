«Бавария» проиграла «Майнцу», «Боруссия» - «Бохуму»

Подошли к концу некоторые матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе триумфатора сезона позволила себе проиграть «Майнцу» (1:3). «Боруссия» провалила старт и концовку матча с «Бохумом», пропустив по два мяча. Между ними был хет-трик Эрлинга Холанна - 3:4.
«Кёльн» устроил разгром «Аугсбургу» (4:1). В самой концовке «Арминия» спасла матч с «Гертой», а «Штуттгарт» - с «Вольфсбургом» (по 1:1).
Протокол игры
|(1:0) Буркардт Джонатан18'
|(2:0) Ньякат Мусса27'
|33'Левандовски Роберт (2:1)
|(3:1) Баррейро Леандро57'
Центнер Робин•Бель Штефан•Хак Александер•Ньякат Мусса•Видмер Сильван•Баррейро Леандро•Стах Антон 89' (Брозински Даниэль ( 89') •Кор Доминик•Аарон Мартин•Онисиво Карим 89' (Ингвартсен Маркус ( 89') •Буркардт Джонатан 81' (Бутьюс Жан-Поль ( 81')
Ульрайх Свен•Павар Бенжамен • 73'Зюле Никлас 79' (Станишич Йосип ( 79') •Эрнандес Люка 65' 67' (Gabriel Vidovic ( 67') •Киммих Йозуа • 43'Гнабри Серж•Забитцер Марсель 46' (Мусиала Джамал ( 46') •Горецка Леон 46' (Сане Лерой ( 46' ) • 86'Альфонсо Дэвис•Чупо-Мотинг Эрик 67' (Ньянзу Танги ( 67') •Левандовски Роберт
30 апреля. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры
|Боруссия Д
|3:4
|Бохум
|3' Полтер Себастьян (0:1)
|8' Хольтманн Геррит (0:2)
|(1:2) Холанн Эрлинг 18'
|(2:2) Холанн Эрлинг 30'
|(3:2) Холанн Эрлинг 62'
|81' Локадия Юрген (3:3)
|86' Пантович Милош (3:4)
Хитц Mapвин • Вольф Мариус 86' ( Рейньер Жезус ( 86') • Аканджи Мануэль • Загаду Дан-Аксель • Геррейро Рафаэль 84' ( Tom Rothe ( 84' ) • 89'Витсель Аксель 88' ( Мукоко Юссуфа ( 88') • Беллингхем Джуд • 24'Брандт Юлиан 54' 88' ( Пападопулос Антониос ( 88') • Ройс Марко • Jamie Bynoe-Gittens 64' ( Пасслак Феликс ( 64') • Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман • Шульц Нико • Понграчич Марин
Риман Мануэль • Гамбоа Кристиан • Машович Эрхан • 35'Лайч Максим • Бокхорн Эберт • Лосилья Антони • 31'Асано Такума 72' ( Локадия Юрген ( 72') • Пантович Милош • Реджбекай Элвис 85' ( Лёвен Эдуард ( 85') • Хольтманн Геррит 68' ( Антви-Аджей Кристофер ( 68') • Полтер Себастьян 72' ( Цоллер Симон ( 72')
Запасные: Эссер Михаэль • Теше Роберт • Патрик Остерхаге • Блум Данни • Лабропулос Василис
30 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры
|12' Тилманн Ян (0:1)
|15' Ут Марк (0:2)
|63' Модест Антони (0:3)
|(1:3) Нидерлехнер Флориан 73'
|77' Модест Антони (1:4)
Гикевич Рафал • Гумни Роберт 80' ( Финнбогасон Альфред ( 80') • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • 69'Иаго Лопес 50' ( Удуохаи Феликс ( 50') • Калиджиури Даниэль 80' ( Фрамбергер Рафаэль ( 80') • Груэсо Карлос 42' 61' ( Нидерлехнер Флориан ( 61') • Дорш Никлас • Варгас Рубен • Хан Андре 61' ( Майер Арне ( 61') • Грегорич Михаэль
Запасные: Гюнтер Лассе • Пепи Рикардо • Коубек Томаш • Моравек Ян
Швебе Марвин • Шмиц Бенно • Килиан Лука 80' 84' ( Шабо Юлиан ( 84') • Хюберс Тимо • 75'Хектор Йонас • Скири Эйе • Любичич Деян • Ут Марк 84' ( Олесен Матиас ( 84') • Кайнц Флориан 60' 71' ( Лемперте Тим ( 71') • Модест Антони 90' ( Шиндлер Кингсли ( 90') • Тилманн Ян 53' 71' ( Шауб Луис ( 71')
Запасные: Аррей-Мби Брайт • Андерссон Себастьян • Хорн Тимо • Эхизибуэ Кингсли • Хорн Яннес • Дуда Ондрей
30 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|55' Тусар Люка (0:1)
|(1:1) Нильссон Йоаким 90'
Ортега Штефан • Де Медина Натан • 34'Рамос Гильерме • Нильссон Йоаким • Лаурсен Якоб-Баррет 72' ( Белло Джордж ( 72') • Притль Мануэль 66' ( Серра Янни ( 66') • Кунце Фабиан • 85'Виммер Патрик • 65'Кастро Гонсало 83' ( Хак Робин ( 83') • Окугава Масая • Индже Бурак 66' ( Крюгер Флориан ( 66')
Запасные: Пипер Амос • Шёпф Алессандро • Андраде Андреас • Капино Стефанос • Василиадис Себастиан
Лотка Марсель • Пекарик Петер • Боята Дедрик • Кемпф Марк-Оливер • Платтенхардт Марвин 71' ( Бьоркан Фредерик ( 71') • Тусар Люка • Аскасибар Сантьяго • Рихтер Марко 76' 79' ( Гехтер Линус ( 79') • Боатенг Кевин-Принс 71' ( Штарк Никлас ( 71') • Сердар Суат 85' ( Миттельштедт Максимилиан ( 85') • Зельке Дейви 79' ( Luca Wollschlaeger ( 79')
Запасные: Дордой Мартон • Бельфодиль Исхак • Кристенсен Оливер • Эккеленкамп Юрген
30 апреля. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|13' Брукс Джон (0:1)
|(1:1) Фюрих Крис 89'
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Ито Хироки • Томаш Тьягу • Эндо Ватару • 34'Каразор Атакан 55' 85' ( Мийо Энцо ( 85') • Соса Борна • 22'Мармуш Омар 57' ( Фёрстер Филипп ( 57') • Калайджич Саша • Томми Эрик 57' ( Фюрих Крис ( 57')
Запасные: Кулибали Танги • Массимо Роберто • Баццоли Лука • Мангаля Орель • Тибиди Алексис • Бредлов Фабиан
Кастельс Коэн • Баку Ридле • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Руссийон Жером 80' ( Ван де Вен Микки ( 80') • Шлагер Ксавер • 61'Арнольд Максимилиан • Герхардт Янник 73' ( Вранкс Астер ( 73') • Крузе Макс 90' ( Филипп Максимилиан ( 90') • Нмеча Лукас 66' 73' ( Нмеча Феликс ( 73') • Винд Жонас
Запасные: Штеффен Ренато • Бялек Бартош • Мбабу Кевин • Перван Павао • Лукебакио Доди
30 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).