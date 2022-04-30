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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» проиграла «Майнцу», «Боруссия» - «Бохуму»

30 Апреля 2022 • 18:29 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

Подошли к концу некоторые матчи 32-го тура чемпионата Германии. «Бавария» в статусе триумфатора сезона позволила себе проиграть «Майнцу» (1:3). «Боруссия» провалила старт и концовку матча с «Бохумом», пропустив по два мяча. Между ними был хет-трик Эрлинга Холанна - 3:4.

«Кёльн» устроил разгром «Аугсбургу» (4:1). В самой концовке «Арминия» спасла матч с «Гертой», а «Штуттгарт» - с «Вольфсбургом» (по 1:1).

Протокол игры  
Майнц 3:1Бавария
(1:0) Буркардт Джонатан18'   
(2:0) Ньякат Мусса27'   
  33'Левандовски Роберт (2:1)
(3:1) Баррейро Леандро57'   
Центнер РобинБель ШтефанХак АлександерНьякат МуссаВидмер СильванБаррейро ЛеандроСтах Антон  89' (Брозински Даниэль (  89') Кор ДоминикАарон МартинОнисиво Карим  89' (Ингвартсен Маркус (  89') Буркардт Джонатан  81' (Бутьюс Жан-Поль (  81')
Запасные: Папела МервильСен-Жюст ДжеремаяШтёгер КевинДамен ФиннНемет ДавидЛукоки Андерсон
Ульрайх СвенПавар Бенжамен   73'Зюле Никлас  79' (Станишич Йосип (  79') Эрнандес Люка   65'  67' (Gabriel Vidovic (  67') Киммих Йозуа   43'Гнабри СержЗабитцер Марсель  46' (Мусиала Джамал (  46') Горецка Леон  46' (Сане Лерой (  46'   86') Альфонсо ДэвисЧупо-Мотинг Эрик  67' (Ньянзу Танги (  67') Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо КорентенРока МаркЮпамекано ДеоРичардс ОмарНойер МануэльМюллер Томас
30 апреля. Стадион "MEWA Arena".
Протокол игры 
Боруссия Д 3:4Бохум
  3' Полтер Себастьян (0:1)
  8' Хольтманн Геррит (0:2)
(1:2) Холанн Эрлинг 18'   
(2:2) Холанн Эрлинг 30'   
(3:2) Холанн Эрлинг 62'   
  81' Локадия Юрген (3:3)
  86' Пантович Милош (3:4)
Хитц Mapвин  Вольф Мариус   86' (Рейньер Жезус (   86' Аканджи Мануэль  Загаду Дан-Аксель  Геррейро Рафаэль   84' (Tom Rothe (   84'   89' Витсель Аксель   88' (Мукоко Юссуфа (   88' Беллингхем Джуд   24'  Брандт Юлиан   54'   88' (Пападопулос Антониос (   88' Ройс Марко  Jamie Bynoe-Gittens   64' (Пасслак Феликс (   64' Холанн Эрлинг
Запасные: Бюрки Роман  Шульц Нико  Понграчич Марин
Риман Мануэль  Гамбоа Кристиан  Машович Эрхан   35'  Лайч Максим  Бокхорн Эберт  Лосилья Антони   31'  Асано Такума   72' (Локадия Юрген (   72' Пантович Милош  Реджбекай Элвис   85' (Лёвен Эдуард (   85' Хольтманн Геррит   68' (Антви-Аджей Кристофер (   68' Полтер Себастьян   72' (Цоллер Симон (   72')
Запасные: Эссер Михаэль  Теше Роберт  Патрик Остерхаге  Блум Данни  Лабропулос Василис
 30 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Протокол игры 
Аугсбург 1:4Кёльн
  12' Тилманн Ян (0:1)
  15' Ут Марк (0:2)
  63' Модест Антони (0:3)
(1:3) Нидерлехнер Флориан 73'   
  77' Модест Антони (1:4)
Гикевич Рафал  Гумни Роберт   80' (Финнбогасон Альфред (   80' Гоувелеув Джеффри  Оксфорд Рис   69'  Иаго Лопес   50' (Удуохаи Феликс (   50' Калиджиури Даниэль   80' (Фрамбергер Рафаэль (   80' Груэсо Карлос   42'   61' (Нидерлехнер Флориан (   61' Дорш Никлас  Варгас Рубен  Хан Андре   61' (Майер Арне (   61' Грегорич Михаэль
Запасные: Гюнтер Лассе  Пепи Рикардо  Коубек Томаш  Моравек Ян
Швебе Марвин  Шмиц Бенно  Килиан Лука   80'   84' (Шабо Юлиан (   84' Хюберс Тимо   75'  Хектор Йонас  Скири Эйе  Любичич Деян  Ут Марк   84' (Олесен Матиас (   84' Кайнц Флориан   60'   71' (Лемперте Тим (   71' Модест Антони   90' (Шиндлер Кингсли (   90' Тилманн Ян   53'   71' (Шауб Луис (   71')
Запасные: Аррей-Мби Брайт  Андерссон Себастьян  Хорн Тимо  Эхизибуэ Кингсли  Хорн Яннес  Дуда Ондрей
 30 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры 
Арминия 1:1Герта
  55' Тусар Люка (0:1)
(1:1) Нильссон Йоаким 90'   
Ортега Штефан  Де Медина Натан   34'  Рамос Гильерме  Нильссон Йоаким  Лаурсен Якоб-Баррет   72' (Белло Джордж (   72' Притль Мануэль   66' (Серра Янни (   66' Кунце Фабиан   85'  Виммер Патрик   65'  Кастро Гонсало   83' (Хак Робин (   83' Окугава Масая  Индже Бурак   66' (Крюгер Флориан (   66')
Запасные: Пипер Амос  Шёпф Алессандро  Андраде Андреас  Капино Стефанос  Василиадис Себастиан
Лотка Марсель  Пекарик Петер  Боята Дедрик  Кемпф Марк-Оливер  Платтенхардт Марвин   71' (Бьоркан Фредерик (   71' Тусар Люка  Аскасибар Сантьяго  Рихтер Марко   76'   79' (Гехтер Линус (   79' Боатенг Кевин-Принс   71' (Штарк Никлас (   71' Сердар Суат   85' (Миттельштедт Максимилиан (   85' Зельке Дейви   79' (Luca Wollschlaeger (   79')
Запасные: Дордой Мартон  Бельфодиль Исхак  Кристенсен Оливер  Эккеленкамп Юрген
 30 апреля. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры 
Штуттгарт 1:1Вольфсбург
  13' Брукс Джон (0:1)
(1:1) Фюрих Крис 89'   
Мюллер Флориан  Мавропанос Константинос  Антон Вальдемар  Ито Хироки  Томаш Тьягу  Эндо Ватару   34'  Каразор Атакан   55'   85' (Мийо Энцо (   85' Соса Борна   22'  Мармуш Омар   57' (Фёрстер Филипп (   57' Калайджич Саша  Томми Эрик   57' (Фюрих Крис (   57')
Запасные: Кулибали Танги  Массимо Роберто  Баццоли Лука  Мангаля Орель  Тибиди Алексис  Бредлов Фабиан
Кастельс Коэн  Баку Ридле  Лакруа Максанс  Брукс Джон  Руссийон Жером   80' (Ван де Вен Микки (   80' Шлагер Ксавер   61'  Арнольд Максимилиан  Герхардт Янник   73' (Вранкс Астер (   73' Крузе Макс   90' (Филипп Максимилиан (   90' Нмеча Лукас   66'   73' (Нмеча Феликс (   73' Винд Жонас
Запасные: Штеффен Ренато  Бялек Бартош  Мбабу Кевин  Перван Павао  Лукебакио Доди
 30 апреля. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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окончен Майнц 3:1 Бавария
окончен Боруссия Д 3:4 Бохум 1.45 4.90 6.70
окончен Аугсбург 1:4 Кёльн 2.80 3.45 2.50
окончен Штуттгарт 1:1 Вольфсбург 2.00 3.75 3.60
окончен Арминия 1:1 Герта
30.04  19:30 Хоффенхайм ... Фрайбург 2.12 3.75 3.30
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