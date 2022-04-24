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Нойер согласовал двухлетний контракт с «Баварией»

24 Апреля 2022 • 13:54 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Голкипер Мануэль Нойер близок к заключению нового соглашения с «Баварией».

Действующий контракт 36-летнего капитана мюнхенцев истекает следующим летом, однако стороны уже согласовали условия нового договора, рассчитанного до конца сезона 2023/24, о чём сообщает журналист-инсайдер Николо Скира. Ранее президент «Баварии» признавался, что переговоры со стражем ворот сборной Германии протекают в очень позитивном ключе.

Мануэль Нойер провёл 37 матчей за «Баварию» в текущем сезоне. При нём команда пропустила 34 гола и 14 раз смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В общей сложности на счету Нойера почти 500 поединков за клуб с момента перехода из «Шальке» в 2011 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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