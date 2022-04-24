Нойер согласовал двухлетний контракт с «Баварией»

Голкипер Мануэль Нойер близок к заключению нового соглашения с «Баварией».

Действующий контракт 36-летнего капитана мюнхенцев истекает следующим летом, однако стороны уже согласовали условия нового договора, рассчитанного до конца сезона 2023/24, о чём сообщает журналист-инсайдер Николо Скира. Ранее президент «Баварии» признавался, что переговоры со стражем ворот сборной Германии протекают в очень позитивном ключе.

Мануэль Нойер провёл 37 матчей за «Баварию» в текущем сезоне. При нём команда пропустила 34 гола и 14 раз смогла сохранить ворота в неприкосновенности. В общей сложности на счету Нойера почти 500 поединков за клуб с момента перехода из «Шальке» в 2011 году.