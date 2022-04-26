«Бавария» не стала комментировать слухи о переходе Холанна

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич на днях рассказал о встрече с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном, которая проходила в марте. Журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк отправил запрос в «Баварию» для того, чтобы разузнать подробности встречи, но мюнхенский клуб отказался комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Эрлинг Холанн находится в шаге от перехода в «Манчестер Сити», который готов сделать норвежца самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии.

Напомним, что летом у Холанна в контракте активируется сумма отступных в размере 75 миллионов евро. Помимо этого потенциальным покупателям придётся заплатить большие комиссионные агенту Мино Райоле.