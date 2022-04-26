«Бавария» включилась в борьбу за Френки де Йонга

На полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга появился ещё один претендент.

На днях в английских СМИ появилась информация о возможном переходе голландца в «Манчестер Юнайтед» после того, как клуб возглавит Эрик тен Хаг, хорошо знакомый де Йонгу по амстердамскому «Аяксу». Впрочем, представители «Барселоны» заявили, что игрок никуда не уйдёт.

Однако за ситуацией также следит мюнхенская «Бавария», передаёт издание Sport. В подписании де Йонга заинтересован лично наставник баварцев Юлиан Нагельсманн. По информации источника, «Барселона» всё же готова рассмотреть возможность продажи нидерландского хавбека, если покупатели предложат за него порядка 80 млн евро этим летом.