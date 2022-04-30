Нагельсманн со злостью отреагировал на поражение «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн раскритиковал своих подопечных за поражение в матче с «Майнцем», который закончился со счетом 1:3.

«Нам всегда нужна определенная страсть в игре, которой у нас не было сегодня. Конечно, можно понять, что футболисты отметили победу в чемпионате в прошлом туре, но нельзя забывать и об эмблеме, которую они носят на груди», - сказал наставник «Баварии».

Мюнхенский клуб завоевал чемпионство в прошлом туре, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:1. Этот титул стал десятым подряд для «Баварии» в Бундеслиге.