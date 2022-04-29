Нагельсманн: «Я хочу, чтобу Левандовски остался»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи относительно будущего нападающего Роберта Левандовски, которого в последнее время активно связывают с переходом в каталонскую «Барселону».

«Всегда хорошо, когда клуб планирует своё будущее на долгие годы. Я бы хотел, чтобы мы достигли соглашения с Робертом Левандовски. Моя точка зрения заключается в том, чтобы клуб продлил контракт с Левандовски. Он отличается от Холанна», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Напомним, что контракт Левандовски истекает по окончанию сезона 2022/23. Ранее польские СМИ твердили, что нападающий согласовал контракт с «Барселоной».