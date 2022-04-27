«Барселона» мечтает о трансфере Люки Эрнандеса

Каталонская «Барселона» хотела бы ближайшим летом пополнить свои ряды защитником мюнхенской «Баварии» Люкой Эрнандесом. Руководство клуба считает, что француз может стать отличным усилением и закрыть сразу две позиции позиции в обороне. Напомним, что Эрнандес может сыграть в защите как слева, так и в центре.

Согласно изданию Diario Sport, французский защитник был бы не против вернуться в Ла Лигу, где ранее выступал в составе мадридского «Атлетико». Эрнандес в своё время обошёлся мюнхенской «Баварии» в 80 миллионов евро и стал самым дорогим футболистом в истории клуба.

Контракт француза с немецкой командо рассчитан ещё на два года.