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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не хочет отпускать Левандовски

29 Апреля 2022 • 18:55 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 20 ч. 23 мин.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов летом покинуть клуб ради перехода в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, встреча агента Пини Захави с представителями «Баварии» состоялась в четверг, и мюнхенский клуб передал агенту игрока, что не заинтересован в продаже Левандовски.

Как стало известно из окружения игрока, идея состояла в том, чтобы передать немецкой команде намерения поляка покинуть этим летом команду и перейти в «Барселону», в то время как руководство немецкого клуба собирается предложить ему продление контракта.

33-летний польский нападающий в этом сезоне принял участие в 43 матчах, забил 48 мячей и отдал шесть голевых передач во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бундеслига Роберт Левандовски
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