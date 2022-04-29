«Бавария» не хочет отпускать Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов летом покинуть клуб ради перехода в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, встреча агента Пини Захави с представителями «Баварии» состоялась в четверг, и мюнхенский клуб передал агенту игрока, что не заинтересован в продаже Левандовски.

Как стало известно из окружения игрока, идея состояла в том, чтобы передать немецкой команде намерения поляка покинуть этим летом команду и перейти в «Барселону», в то время как руководство немецкого клуба собирается предложить ему продление контракта.

33-летний польский нападающий в этом сезоне принял участие в 43 матчах, забил 48 мячей и отдал шесть голевых передач во всех турнирах.