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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам на выезде

30 Апреля 2022 • 23:14 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обновил очередное достижение. На этот раз поляк установил новую отметку для голов, забитых на выезде в одном сезоне.

Гол в игре с «Майнцем» стал 18-м для нападающего вне мюнхенского стадиона. Ранее 17 голов забивали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес (в сезоне 1973-74) и форвард «РБ Лейпциг»Тимо Вернер (в сезоне 2019-20).

Левандовски (311 голов) занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги за всю историю, а Мюллер по-прежнему лидирует в этой категории с рекордом в 365 голов в 427 матчах в высшем дивизионе Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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окончен Майнц 3:1 Бавария
окончен Боруссия Д 3:4 Бохум 1.45 4.90 6.70
окончен Аугсбург 1:4 Кёльн 2.80 3.45 2.50
окончен Штуттгарт 1:1 Вольфсбург 2.00 3.75 3.60
окончен Арминия 1:1 Герта
окончен Хоффенхайм 3:4 Фрайбург 2.50 3.50 2.75
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