Левандовски побил рекорд Бундеслиги по голам на выезде

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обновил очередное достижение. На этот раз поляк установил новую отметку для голов, забитых на выезде в одном сезоне.

Гол в игре с «Майнцем» стал 18-м для нападающего вне мюнхенского стадиона. Ранее 17 голов забивали нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Юпп Хайнкес (в сезоне 1973-74) и форвард «РБ Лейпциг»Тимо Вернер (в сезоне 2019-20).

Левандовски (311 голов) занимает второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги за всю историю, а Мюллер по-прежнему лидирует в этой категории с рекордом в 365 голов в 427 матчах в высшем дивизионе Германии.