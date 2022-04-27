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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не отпустит Люку Эрнандеса в «Барселону»

27 Апреля 2022 • 21:43 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Люка Эрнандес не будет продан в «Барселону» в ближайшее время.

Об интересе каталонского клуба к футболисту сборной Франции сообщили сегодня испанские СМИ. Однако, как утверждает немецкое издание SPORT1, «Бавария» не рассматривает возможность продажи Эрнандеса этим летом. Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн считает центрбека, способного также закрыть левый край обороны, важной частью своей команды.

Люка Эрнандес провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах нынешнего сезона. Его контракт действует до 2024 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Люка Эрнандес
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