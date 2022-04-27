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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет побыстрее подписать контракт с Мазрауи

27 Апреля 2022 • 13:51 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время намерена завершить сделку по подписанию защитника амстердамского «Аякса» Нуссера Мазрауи на правах свободного агента. Команда Нагельсманна опасается, что в случае задержки, марокканца могут перехватить другие клубы.

По сообщениям от журналиста Фабрицио Романо, устное соглашение между Мазрауи и «Баварией» было достигнуто несколько недель назад. Контракт должен быть подписан уже в ближайшее время.

Напомним, что к переходу в мюнхенскую «Баварию» близок ещё один игрок амстердамского «Аякса» – Райан Гравенберх, сумма трансфера которого оценивается приблизительно в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Нуссер Мазрауи
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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