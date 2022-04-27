«Бавария» хочет побыстрее подписать контракт с Мазрауи

Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время намерена завершить сделку по подписанию защитника амстердамского «Аякса» Нуссера Мазрауи на правах свободного агента. Команда Нагельсманна опасается, что в случае задержки, марокканца могут перехватить другие клубы.

По сообщениям от журналиста Фабрицио Романо, устное соглашение между Мазрауи и «Баварией» было достигнуто несколько недель назад. Контракт должен быть подписан уже в ближайшее время.

Напомним, что к переходу в мюнхенскую «Баварию» близок ещё один игрок амстердамского «Аякса» – Райан Гравенберх, сумма трансфера которого оценивается приблизительно в 40 миллионов евро.