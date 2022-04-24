«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Гнабри

Вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри попал в сферу интересов английского «Тоттенхэма».

Контракт 26-летнего футболиста с мюнхенцами истекает через год, а переговоры по новому соглашению проходят с серьёзными трудностями. Ситуацией готовы воспользоваться другие клубы, в число которых входит и «Тоттенхэм», сообщает The Daily Star. По данным издания, «шпоры» рассматривают возможность покупки экс-игрока «Арсенала» этим летом.

Серж Гнабри провёл в составе «Баварии» 42 матча в текущем сезоне, отметившись 16 голами и 10 результативными передачами. Как сообщалось ранее, в приобретении немца также заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».