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Хаманн против Левандовски: «Он уже пять лет флиртует с другими клубами»

26 Апреля 2022 • 14:34 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн высказался по поводу ситуации с польским форвардом Робертом Левандовски, который может покинуть клуб. Левандовски пытается перебраться в чемпионат Испании, в частности, активно муссируются слухи о «Барселоне».

Хаманна раздражает неприкрытое желание поляка уйти из клуба, который дал ему все, славу и победы.

- Я хочу его спросить, за все последние пять лет, что он флиртует с другими клубами, думал ли он когда-нибудь о том, как переживают за это в «Баварии»? То «Реал», то «Манчестер Сити», каждый год что-то новое. При этом он ни разу не сказал «Я счастлив в «Баварии», - цитирует Хаманна Sport Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Дитмар Хаманн
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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