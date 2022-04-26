Хаманн против Левандовски: «Он уже пять лет флиртует с другими клубами»

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн высказался по поводу ситуации с польским форвардом Робертом Левандовски, который может покинуть клуб. Левандовски пытается перебраться в чемпионат Испании, в частности, активно муссируются слухи о «Барселоне».

Хаманна раздражает неприкрытое желание поляка уйти из клуба, который дал ему все, славу и победы.

- Я хочу его спросить, за все последние пять лет, что он флиртует с другими клубами, думал ли он когда-нибудь о том, как переживают за это в «Баварии»? То «Реал», то «Манчестер Сити», каждый год что-то новое. При этом он ни разу не сказал «Я счастлив в «Баварии», - цитирует Хаманна Sport Bild.