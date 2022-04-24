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Салихамиджич: «Левандовски точно останется в «Баварии» на следующий сезон»

24 Апреля 2022 • 15:22 Комментировать
Майнц
...
Бавария
30.04 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал будущее нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовского.

«Мы не продадим Левандовски, если «Барселона» предложил 40-50 миллионов евро. Это означает, что он точно останется в «Баварии» на следующий сезон. У него контракт до 2023 года», — приводит слова Салихамиджича инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что польский форвард не прочь попробовать силы в новом для себя чемпионате. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро. 

За «Баварию» Левандовски выступает уже восьмой сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету футболиста 33 гола и три результативные передачи в 31 проведённом матче. Также, несмотря на вылет мюнхенцев из Лиги чемпионов, он всё ещё остаётся лучшим бомбардиром текущего розыгрыша, имея в своём активе 13 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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