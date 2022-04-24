Салихамиджич: «Левандовски точно останется в «Баварии» на следующий сезон»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал будущее нападающего мюнхенского клуба Роберта Левандовского.

«Мы не продадим Левандовски, если «Барселона» предложил 40-50 миллионов евро. Это означает, что он точно останется в «Баварии» на следующий сезон. У него контракт до 2023 года», — приводит слова Салихамиджича инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что польский форвард не прочь попробовать силы в новом для себя чемпионате. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

За «Баварию» Левандовски выступает уже восьмой сезон. В текущем розыгрыше чемпионата Германии на счету футболиста 33 гола и три результативные передачи в 31 проведённом матче. Также, несмотря на вылет мюнхенцев из Лиги чемпионов, он всё ещё остаётся лучшим бомбардиром текущего розыгрыша, имея в своём активе 13 забитых мячей.