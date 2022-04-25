Салихамиджич: «Надеюсь, Гнабри не покинет «Баварию»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался по поводу ситуации с контрактом полузащитника Сержа Гнабри. Напомним, что ранее немец отказался продлевать соглашение с мюнхенским клубом, которое истекает летом 2023 года.

«Надеюсь, Гнабри не покинет «Баварию», потому что он является футболистом, которого мы очень ценим. Мы хотим, чтобы он остался. То же самое касается Мюллера и Нойера. Я надеюсь, что они останутся в команде настолько долго, насколько это возможно. Переговоры с Мюллером и Нойером проходят позитивно», – цитирует Салихамиджича итальянский журналист Фабрицио Романо.