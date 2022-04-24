«Бетис» нацелился на подписание Иско

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Бетисе».

Соглашение 30-летнего испанца с «Реалом» истекает в ближайшие месяцы и, похоже, не будет продлено. Как сообщалось ранее, подписать Иско свободным агентом могут «Барселона» и «Севилья».

Новым претендентом на хавбека атакующего плана стал недавно завоевавший кубок Испании «Бетис». Об этом сообщает издание Football-Espana. Впрочем, по данным Marca, футболист хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, куда «Бетис» с высокой вероятностью не попадёт по окончании текущего сезона.

Иско появился на поле в 15 матчах «Реала» во всех турнирах нынешней кампании, отметившись 2 голами.