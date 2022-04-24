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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» нацелился на подписание Иско

24 Апреля 2022 • 23:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.40 4.50 8.00
30.04 17:15

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в «Бетисе».

Соглашение 30-летнего испанца с «Реалом» истекает в ближайшие месяцы и, похоже, не будет продлено. Как сообщалось ранее, подписать Иско свободным агентом могут «Барселона» и «Севилья».

Новым претендентом на хавбека атакующего плана стал недавно завоевавший кубок Испании «Бетис». Об этом сообщает издание Football-Espana. Впрочем, по данным Marca, футболист хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов, куда «Бетис» с высокой вероятностью не попадёт по окончании текущего сезона.

Иско появился на поле в 15 матчах «Реала» во всех турнирах нынешней кампании, отметившись 2 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Иско
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РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
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