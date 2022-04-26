Модрич продлит контракт с «Реалом» на один год, Винисиус – на пять лет

Мадридский «Реал» близок к заключению новых контрактных сделок с важными игроками.

36-летний полузащитник Лука Модрич подпишет с клубом новое соглашение, рассчитанное до следующего лета, а 21-летний вингер Винисиус Жуниор обсуждает с мадридцами новый договор до 2027 года. Об этом сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, новый пятилетний контракт предложен и 24-летнему защитнику Эдеру Милитао. В «Реале» также планируют сохранить Марко Асенсио, но переговоры с испанцем пока находятся на ранней стадии. Напомним, что в услугах Асенсио заинтересованы «Милан» и лондонский «Арсенал».