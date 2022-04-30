Каземиро: «Мы выиграли, наслаждайтесь этим!»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании.

«Наслаждайтесь этим. Мы пока не можем слишком радоваться, потому что в среду нас ждет еще один важный матч, но мы должны получать от этого удовольствие», - сказал Каземиро после матча с «Эспаньолом», который «Реал» выиграл со счетом 4:0 и досрочно оформил победу в Ла Лиге.

Он добавил, что причиной победы стала упорная работа.

«Вот как вы выигрываете лиги - работая много и регулярно. Это самое главное. Ла Лига всегда самая сложная, поэтому мы лучшие», - сказал Каземиро.

Одержав победу в чемпионате Испании, «Реал» может полностью сосредоточиться на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который пройдет в среду, 4 апреля. Первая игра закончилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.