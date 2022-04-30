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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, разгромив «Эспаньол»

30 Апреля 2022 • 19:11 Комментировать (8)
Реал Мадрид
4:0
Эспаньол
окончен

Мадридский «Реал» отпраздновал чемпионский титул в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Карло Анчелотти выставил на игру экспериментальный состав, что не помешало его команде уверенно победить. В первом тайме Родриго оформил дубль, а после перерыва отличились Марко Асенсио и Карим Бензема - 4:0.

Мадридцы на 15 очков оторвались от второго места и примеряют на себя золотые медали.

Протокол игры  
Реал Мадрид 4:0Эспаньол
(1:0) Родриго33'   
(2:0) Родриго43'   
(3:0) Асенсио Марко55'   
(4:0) Бензема Карим81'   
Куртуа ТибоВаскес ЛукасКаземиро Карлос   47'  61' (Иско Аларкон (  61') Вальехо ХесусМарсело ВиераСебальос ДаниКамавинга Эдуардо  75' (Хила Марио (  75') Модрич Лука  60' (Бензема Карим (  60') Асенсио МаркоДиас Мариано   42'  60' (Кроос Тони (  60') Родриго  75' (Винисиус Жуниор (  75')
Запасные: Карвахаль ДаниэльВальверде ФедерикоПиньейро ДиегоЛунин АндрейМенди Ферлан
Лопес ДиегоВидаль АлешСерхи ГомесКалеро Фернандо  83' (Давид Лопес (  83') Кабрера ЛеандроМелендо Оскар  65' (Лэй У (  65') Эррера Янгель  77' (Мерида Фран (  77') Дардер СерхиДе Вильена Тонни  65' (Дидак Вилья (  65') Рауль де Томас  65' (Ману Морланес (  65') Пуадо Хавьер
Запасные: Димата ЛандриМорон ЛоренцоЛьямбрич МигельЭмбарба АдрианРибаудо НикоОйер ОласабальГарсия Жоан
30 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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окончен Алавес 2:1 Вильярреал 3.45 3.40 2.15
окончен Реал Мадрид 4:0 Эспаньол 1.45 4.50 7.60
Идет 11 минута Валенсия 0:0 Леванте 1.94 3.70 3.90
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
01.05  17:15 Гранада ... Сельта 2.75 3.25 2.70
01.05  19:30 Райо Вальекано ... Реал Сосьедад 3.00 3.20 2.55
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