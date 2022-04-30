Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, разгромив «Эспаньол»

Мадридский «Реал» отпраздновал чемпионский титул в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».

Карло Анчелотти выставил на игру экспериментальный состав, что не помешало его команде уверенно победить. В первом тайме Родриго оформил дубль, а после перерыва отличились Марко Асенсио и Карим Бензема - 4:0.

Мадридцы на 15 очков оторвались от второго места и примеряют на себя золотые медали.