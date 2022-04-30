Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, разгромив «Эспаньол»

Мадридский «Реал» отпраздновал чемпионский титул в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги против «Эспаньола».
Карло Анчелотти выставил на игру экспериментальный состав, что не помешало его команде уверенно победить. В первом тайме Родриго оформил дубль, а после перерыва отличились Марко Асенсио и Карим Бензема - 4:0.
Мадридцы на 15 очков оторвались от второго места и примеряют на себя золотые медали.
Протокол игры
|(1:0) Родриго33'
|(2:0) Родриго43'
|(3:0) Асенсио Марко55'
|(4:0) Бензема Карим81'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Каземиро Карлос 47' 61' (Иско Аларкон ( 61') •Вальехо Хесус•Марсело Виера•Себальос Дани•Камавинга Эдуардо 75' (Хила Марио ( 75') •Модрич Лука 60' (Бензема Карим ( 60') •Асенсио Марко•Диас Мариано 42' 60' (Кроос Тони ( 60') •Родриго 75' (Винисиус Жуниор ( 75')
Лопес Диего•Видаль Алеш•Серхи Гомес•Калеро Фернандо 83' (Давид Лопес ( 83') •Кабрера Леандро•Мелендо Оскар 65' (Лэй У ( 65') •Эррера Янгель 77' (Мерида Фран ( 77') •Дардер Серхи•Де Вильена Тонни 65' (Дидак Вилья ( 65') •Рауль де Томас 65' (Ману Морланес ( 65') •Пуадо Хавьер
30 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).