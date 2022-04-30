Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» поздравила мадридский «Реал»

30 Апреля 2022 • 21:39 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эспаньол
окончен

Как мы уже сообщали, после победы над «Эспаньолом» в 34-м туре мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, это был рекордный, 35-й чемпионский титул «сливочных» в испанском чемпионате. По этому показателю «Реал» вышел на единоличное первое место среди всех пяти лучших чемпионатов Европы, обойдя туринский «Ювентус».

Принципиальный соперник «Реала», каталонская «Барселона», поздравила мадридцев одной из первых. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях каталонского суперклуба. Сама «Барселона» выигрывала чемпионат Испании 26 раз, в последний раз это произошло в 2019 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реал Мадрид 4:0 Эспаньол 1.45 4.50 7.60
окончен Валенсия 1:1 Леванте 2.25 3.45 3.15
Идет 62 минута Атлетик Б 2:0 Атлетико М 2.95 3.20 2.60
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
01.05  17:15 Гранада ... Сельта 2.75 3.25 2.70
01.05  19:30 Райо Вальекано ... Реал Сосьедад 3.00 3.20 2.55
01.05  22:00 Барселона ... Мальорка 1.27 6.40 11.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
23:06 · Испания. Ла Лига
Рауль Гарсия вышел на третье место по количеству игр в Ла Лиге
23:06 · Испания. Ла Лига
Агент Бэйла: «Те, кто говорят о Гарете дурно – паразиты»
22:10 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о переходе Мбаппе
21:47 · Испания. Ла Лига
Перес выиграл 50-й трофей с «Реалом» за всё время своего президентства
21:43 · Испания. Ла Лига
Каземиро: «Мы выиграли, наслаждайтесь этим!»
21:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» поздравила мадридский «Реал»
21:33 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» упустила победу над «Леванте», проведя час в меньшинстве
21:31 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
21:06 · Испания. Ла Лига
Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Ла Лиге 3
21:03 · Испания. Ла Лига
Марсело побил рекорд Хенто и стал самым титулованным игроком в истории «Реала»
20:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» вышел на единоличное первое место по количеству побед в самых престижных чемпионатов Европы
20:39 · Испания. Ла Лига
Хави: «После разговора с Френки он стал спокойнее»
20:37 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» не выигрывал титул так рано с 1989 года
20:13 · Испания. Ла Лига
«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей Ла Лиги
20:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» проиграла третье чемпионство подряд — худшая серия клуба с 2004 года
Все новости
Рекомендуем