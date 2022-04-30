«Барселона» поздравила мадридский «Реал»

Как мы уже сообщали, после победы над «Эспаньолом» в 34-м туре мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, это был рекордный, 35-й чемпионский титул «сливочных» в испанском чемпионате. По этому показателю «Реал» вышел на единоличное первое место среди всех пяти лучших чемпионатов Европы, обойдя туринский «Ювентус».

Принципиальный соперник «Реала», каталонская «Барселона», поздравила мадридцев одной из первых. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях каталонского суперклуба. Сама «Барселона» выигрывала чемпионат Испании 26 раз, в последний раз это произошло в 2019 году.