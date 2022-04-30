Перес выиграл 50-й трофей с «Реалом» за всё время своего президентства

Как мы уже сообщали, после победы над «Эспаньолом» в 34-м туре мадридский «Реал» стал чемпионом Испании, это был рекордный, 35-й чемпионский титул «сливочных» в испанском чемпионате. По этому показателю мадридский«Реал» вышел на единоличное первое место среди всех пяти лучших чемпионатов Европы, обойдя туринский «Ювентус».

Для президента клуба Флорентино Переса этот трофей стал юбилейным, 50-м с тех пор как он возглавил мадридский суперклуб. Перес впервые баллотировался в президенты «Реала» в 1995 году, но тогда проиграл выборы. Однако в июле 2000 года он все-таки стал президентом мадридского «Реала».