Мадридский «Реал» не выигрывал титул так рано с 1989 года

В матче 34-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» уничтожил «Эспаньол», забив сопернику по два мяча в каждой половине игры - в общей сложности четыре. Это был самый эффектный способ оформить чемпионский титул - и это стало возможным уже за четыре тура до конца сезона.

В последний раз мадридский «Реал» выигрывал титул столь рано в далеком сезоне 1988/1989 - также за четыре тура до конца чемпионата. Второй в том сезоне финишировала «Барселона» под руководством Йохана Кройфа, третьей - «Валенсия». «Реал» же выиграл еще титул 1990 года, но затем настало время доминирования «Барселоны».