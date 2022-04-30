Марсело побил рекорд Хенто и стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

В матче 34-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» уничтожил «Эспаньол», забив сопернику по два мяча в каждой половине игры - в общей сложности четыре. Это был самый эффектный способ оформить чемпионский титул - и это стало возможным уже за четыре тура до конца сезона.

Данный титул стал уже 24-м за все время выступлений в команде бразильского защитника Марсело, который присоединился к мадридскому «Реалу» в 2007-м году. По этому показателю он опередил бывшего футболиста клуба Пако Хенто, который скончался в феврале. На счету Хенто - 23 различных трофея в составе мадридского клуба.