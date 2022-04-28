Диаш о матче с «Реалом»: «Мы могли побеждать с большим преимуществом»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился своей реакцией на результат первого матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который закончился домашней победой «горожан» со счётом 4:3.

«Ты никогда не можешь быть доволен таким количеством пропущенных голов. Мы должны сохранять холодную голову, если хотим добыть результат. Это полуфинал Лиги чемпионов, безусловно, мы могли добыть куда большее преимущество, чем победа в один мяч», – сказал Диаш после игры.

Напомним, что ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» стартует в среду 4 мая в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».