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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каннаваро может возглавить испанский клуб

02 Мая 2022 • 02:55 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эспаньол
окончен

Обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро пытается развивать свою тренерскую карьеру. Пока что в его послужном списке лишь работа в далеких от футбольной Европы местах - ближневосточный регион и Китай. Кое-кто видел в нем будущего тренера итальянской сборной, но, судя по поступающей информации, Каннаваро, скорее, станет наставником испанского клуба.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Фабио может стать новым тренером «Эспаньола», в конце сезона нынешний тренерский состав в лице Висенте Морено и спортивного директора Франсиско Руфете должны покинуть клуб. А президент «Эспаньола», китайский предприниматель Чень Яньшэн, хочет видеть у руля команды именно Каннаваро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Фабио Каннаваро
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