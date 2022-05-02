Каннаваро может возглавить испанский клуб

Обладатель «Золотого мяча» в 2006 году Фабио Каннаваро пытается развивать свою тренерскую карьеру. Пока что в его послужном списке лишь работа в далеких от футбольной Европы местах - ближневосточный регион и Китай. Кое-кто видел в нем будущего тренера итальянской сборной, но, судя по поступающей информации, Каннаваро, скорее, станет наставником испанского клуба.

Как сообщает El Mundo Deportivo, Фабио может стать новым тренером «Эспаньола», в конце сезона нынешний тренерский состав в лице Висенте Морено и спортивного директора Франсиско Руфете должны покинуть клуб. А президент «Эспаньола», китайский предприниматель Чень Яньшэн, хочет видеть у руля команды именно Каннаваро.