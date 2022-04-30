«Реал» вышел на единоличное первое место по количеству побед в самых престижных чемпионатов Европы

В матче 34-го тура чемпионата испанской Ла Лиги мадридский «Реал» уничтожил «Эспаньол», забив сопернику по два мяча в каждой половине игры - в общей сложности четыре. Это был самый эффектный способ оформить чемпионский титул - и это стало возможным уже за четыре тура до конца сезона.

Победа для «Реала» стала знаковой - теперь он может считать себя самым титулованным не только по количеству побед в Лиге чемпионов и Кубке чемпионов, но и по количеству титулов в национальном чемпионате. Их у «Реала» теперь 35, и это на одну больше, чем у туринского «Ювентуса», который выигрывал Скудетто 34 раза.