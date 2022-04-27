Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что его партнёр по команде Карим Бензема заслуживает по итогам сезона получить «Золотой мяч».

«Что я могу сказать о Кариме Бензема? Он великолепный игрок, я считаю его своим братом. Давайте надеяться, что по итогам сезона он сможет взять чемпионат, Лигу чемпионов, а также выиграть «Золотой мяч», – цитирует бразильского полузащитника издание ESPN.

Напомним, что вчера Карим Бензема оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Француз занял четвёртое место в списке лучших голеадоров за всю историю турнира.