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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»

27 Апреля 2022 • 15:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.48 4.20 7.20
30.04 17:15

Полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что его партнёр по команде Карим Бензема заслуживает по итогам сезона получить «Золотой мяч».

«Что я могу сказать о Кариме Бензема? Он великолепный игрок, я считаю его своим братом. Давайте надеяться, что по итогам сезона он сможет взять чемпионат, Лигу чемпионов, а также выиграть «Золотой мяч», – цитирует бразильского полузащитника издание ESPN.

Напомним, что вчера Карим Бензема оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Француз занял четвёртое место в списке лучших голеадоров за всю историю турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Винисиус Жуниор
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