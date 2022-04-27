Йович может сменить «Реал» на «Интер»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может стать игроком миланского «Интера».

Контракт серба с «Реалом» действует до 2025 года, однако в мадридском клубе больше не рассчитывают на 24-летнего игрока. Летом Йович может быть выставлен на продажу, а интерес к его подписанию уже проявили представители Английской премьер-лиги. Согласно данным Corriere dello Sport, приобрести игрока этим летом также намерен миланский «Интер». Сам нападающий при этом, как сообщалось ранее, хотел бы вернуться в немецкую Бундеслигу.

Лука Йович провёл 17 матчей за мадридский «Реал» в текущем сезоне, забив 1 гол.