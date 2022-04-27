Бензема и Модрич не помогут «Реалу» против «Эспаньола» в Ла Лиге

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Эспаньол» «сливочным», вероятнее всего, не смогут помочь форвард Карим Бензема и полузащитник Лука Модрич, сообщила Marca.

По данным источника, наставник «Реала» Карло Анчелотти даст отдых двум игрокам перед ответной встречей против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Также отмечается, что главный тренер не хочет рисковать двумя важнейшими игроками команды перед ответственным матчем.

Напомним, в первом матче 1/2 финала «Реал» в Манчестере проиграл со счетом 3:4. Ответная игра состоится 4 мая в Мадриде. Начало – в 22:00 мск.