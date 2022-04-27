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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема и Модрич не помогут «Реалу» против «Эспаньола» в Ла Лиге

27 Апреля 2022 • 19:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.48 4.20 7.20
30.04 17:15

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» - «Эспаньол»  «сливочным», вероятнее всего, не смогут помочь форвард Карим Бензема и полузащитник Лука Модрич, сообщила Marca.

По данным источника, наставник «Реала» Карло Анчелотти даст отдых двум игрокам перед ответной встречей против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Также отмечается, что главный тренер не хочет рисковать двумя важнейшими игроками команды перед ответственным матчем.

Напомним, в первом матче 1/2 финала «Реал» в Манчестере проиграл со счетом 3:4. Ответная игра состоится 4 мая в Мадриде. Начало – в 22:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Карим Бензема Лука Модрич Лига Чемпионов Ла Лига
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РЕАЛ МАДРИД ЭСПАНЬОЛ
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