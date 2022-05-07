Фанаты «Реала» жёстко оскорбили Пике

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике подвергся оскорблениям со стороны болельщиков во время недавнего поединка между мадридским «Реалом» и «Эспаньолом».

Как информирует Mundo Deportivo, в начале второго тайма, согласно отчету Ла Лиги, фанаты «королевского клуба» скандировали оскорбительную кричалку со словами «Пике – ублюдок, поприветствуй чемпиона».

Руководство лиги осудило поведение мадридских болельщиков и намерено наказать «Реал».

Напомним, что этот поединок завершился разгромной победой «сливочных» со счетом 4:0. «Реал» досрочно стал чемпионом Испании, а «Барса» борется за второе место.