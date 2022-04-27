Папен посоветовал Мбаппе перейти в «Реал», чтобы не жалеть об упущенной мечте

Известный в прошлом французский нападающий Жан-Пьер Папен поговорил с отцом Килиана Мбаппе о будущем звезды «ПСЖ».

«Мы очень быстро поговорили, и вот что я ему сказал: «Если Килиан мечтает играть за «Реал», то он должен перейти туда, иначе будет всю жизнь жалеть об упущенной возможности», – цитирует AS обладателя «Золотого мяча» 1991 года, поигравшего за «Милан», «Баварию» и сборную Франции.

Будущее Килиана Мбаппе – одна из самых обсуждаемых тем мирового футбола уже не первый год. В скором времени 23-летнему французу предстоит выбрать между уходом в мадридский «Реал» и подписанием нового контракта с «ПСЖ».