Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Папен посоветовал Мбаппе перейти в «Реал», чтобы не жалеть об упущенной мечте

27 Апреля 2022 • 02:16 Комментировать
Страсбург
...
ПСЖ
3.10 3.60 2.20
29.04 22:00

Известный в прошлом французский нападающий Жан-Пьер Папен поговорил с отцом Килиана Мбаппе о будущем звезды «ПСЖ».

«Мы очень быстро поговорили, и вот что я ему сказал: «Если Килиан мечтает играть за «Реал», то он должен перейти туда, иначе будет всю жизнь жалеть об упущенной возможности», – цитирует AS обладателя «Золотого мяча» 1991 года, поигравшего за «Милан», «Баварию» и сборную Франции.

Будущее Килиана Мбаппе – одна из самых обсуждаемых тем мирового футбола уже не первый год. В скором времени 23-летнему французу предстоит выбрать между уходом в мадридский «Реал» и подписанием нового контракта с «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Жан-Пьер Папен Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СТРАСБУРГ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
02:16 · Испания. Ла Лига
Папен посоветовал Мбаппе перейти в «Реал», чтобы не жалеть об упущенной мечте
02:06 · Испания. Ла Лига
Две фразы Хави привели к последним неудачам «Барселоны»
26 Апреля
22:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» включилась в борьбу за Френки де Йонга
21:19 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед», так как хочет играть в Лиге чемпионов 1
20:43 · Испания. Ла Лига
Продление контракта Гави – приоритет «Барселоны» на ближайшие месяцы
20:32 · Италия. Серия А
Пьянич может заменить Видаля в «Интере»
20:23 · Испания. Ла Лига
Модрич продлит контракт с «Реалом» на один год, Винисиус – на пять лет
17:50 · Италия. Серия А
Себальос может перейти в «Интер»
17:02 · Испания. Ла Лига
«Севилья» интересуется игроком «ПСЖ»
16:35 · Испания. Ла Лига
Суарес перейдёт в клуб Бекхэма по окончании нынешнего сезона
14:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с Араухо
13:13 · Испания. Ла Лига
Орье рассказал о совместной работе с Моуринью
12:40 · Испания. Ла Лига
Иско перейдёт в «Бетис», где будет зарабатывать по 10 миллионов за сезон
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать молодую звезду «Барселоны»
11:40 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением
Все новости
Рекомендуем