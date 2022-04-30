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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» переключит внимание на де Томаса, если не сможет подписать Холанна

30 Апреля 2022 • 13:49 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эспаньол
1.45 4.50 7.60
Через 1 ч. 17 мин.

Мадридский «Реал» ближайшим летом намерен пополнить свой состав нападающим. Основной трансферной целью «сливочных» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, но в силу того, что норвежец в последнее время стал ближе к переходу в «Манчестер Сити», «Реал» готов переключить своё внимание на альтернативные варианты.

Согласно Marca, одним из вариантом для мадридского клуба является нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас. Испанец впечатлил Карло Анчелотти в этом сезоне, забив в чемпионате Испании 15 голов и отдав 3 результативные передачи.

Сегодня мадридский «Реал» и «Эспаньол» встретятся в рамках чемпионата Испании. Если «сливочные» выиграют, то досрочно завоюют золотые медали Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эспаньол Рауль де Томас
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Идет 45 минута Алавес 2:0 Вильярреал 3.60 3.60 2.07
30.04  17:15 Реал Мадрид ... Эспаньол 1.28 6.00 11.00
30.04  19:30 Валенсия ... Леванте 1.94 3.70 3.90
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
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