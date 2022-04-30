«Реал» переключит внимание на де Томаса, если не сможет подписать Холанна

Мадридский «Реал» ближайшим летом намерен пополнить свой состав нападающим. Основной трансферной целью «сливочных» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, но в силу того, что норвежец в последнее время стал ближе к переходу в «Манчестер Сити», «Реал» готов переключить своё внимание на альтернативные варианты.

Согласно Marca, одним из вариантом для мадридского клуба является нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас. Испанец впечатлил Карло Анчелотти в этом сезоне, забив в чемпионате Испании 15 голов и отдав 3 результативные передачи.

Сегодня мадридский «Реал» и «Эспаньол» встретятся в рамках чемпионата Испании. Если «сливочные» выиграют, то досрочно завоюют золотые медали Ла Лиги.