Лэмпард извинился перед болельщиками «Челси» после празднования победы «Эвертона»

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» победил «Челси» со счётом 1:0.

Главный тренер команды победителей Фрэнк Лэмпард объяснил свои эмоции в концовке матча.

«Я очень уважаю «Челси» и болельщиков. Поэтому я надеюсь, что они понимают, почему я так взволнован победой.

Нам это было нужно сегодня больше, чем им. Я должен быть честным», — сказал Лэмпард Sky Sports.

«Эвертон» набрал 32 очка, но остался на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда рискует вылететь в Чемпионашип. До спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.

В следующем туре «ириски» на выезде сыграют против «Лестера» 8 мая.