Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард извинился перед болельщиками «Челси» после празднования победы «Эвертона»

01 Мая 2022 • 21:55 Комментировать (1)
Эвертон
1:0
Челси
окончен

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» победил «Челси» со счётом 1:0.

Главный тренер команды победителей Фрэнк Лэмпард объяснил свои эмоции в концовке матча.

«Я очень уважаю «Челси» и болельщиков. Поэтому я надеюсь, что они понимают, почему я так взволнован победой.

Нам это было нужно сегодня больше, чем им. Я должен быть честным», — сказал Лэмпард Sky Sports.

«Эвертон» набрал 32 очка, но остался на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда рискует вылететь в Чемпионашип. До спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.

В следующем туре «ириски» на выезде сыграют против «Лестера» 8 мая.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эвертон 1:0 Челси 5.10 3.80 1.70
окончен Тоттенхэм 3:1 Лестер 1.40 4.90 7.60
окончен Вест Хэм 1:2 Арсенал 4.60 3.95 1.73
02.05  22:00 Манчестер Юнайтед ... Брентфорд 1.50 4.70 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Мая
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить Марсьяля «Интеру» в сделке по Мартинесу
21:55 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард извинился перед болельщиками «Челси» после празднования победы «Эвертона» 1
21:30 · Англия. Премьер-лига
Тухель назвал причины поражения «Челси» от «Эвертона»
20:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выиграл ключевое дерби у «Вест Хэма» 1
19:38 · Англия. Премьер-лига
Конте – о победе над «Лестером»: «Это была непростая игра»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» — «Арсенал»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2 2
17:59 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» переиграл «Челси», «Тоттенхэм» разобрался с «Лестером» 4
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
15:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» — «Челси»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
15:05 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Эвертона» запускали фейерверки возле отеля с игроками «Челси»
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» собирается подписать новый контракт с Лонгстаффом
13:01 · Англия. Премьер-лига
Крауч считает, что Мане может выиграть «Золотой мяч» в этом году 1
12:53 · Англия. Премьер-лига
Два манчестерских клуба интересуются полузащитником «Саутгемптона»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Может быть, мои знания об игроках «Челси» помогут нам сегодня»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Джака — о конфликте с фанатами «Арсенала»: «Это была абсолютная ненависть»
Все новости
Рекомендуем